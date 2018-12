Youngstown

Ein nächtlicher Brand hat in Ohio fünf Kinder das Leben gekostet. Als die Feuerwehr am späten Sonntagabend (Ortszeit) eingetroffen sei, habe das Erdgeschoss des Hauses bereits in Flammen gestanden, sagte Feuerwehrsprecher Kurt Wright. Die Kinder seien neun, drei, zwei und ein Jahr alt gewesen. Die beiden jüngsten seien Zwillinge. Retter hätten noch drei Kinder aus dem Gebäude geholt, doch seien sie in einem Krankenhaus gestorben.

Die Mutter der Kinder verletzte sich den Angaben zufolge bei einem Sprung aus einem Fenster im Oberstock. Ein Nachbar berichtete, die verzweifelte Frau habe nackt und blutend an seine Tür getrommelt und nach ihren Kindern geschrien. Das Haus habe da aber schon so lichterloh gebrannt, dass sich kein Nachbar mehr hineingewagt habe. Die Szene sei das Grässlichste, was er je habe sehen müssen.

Die Frau sagte, sie und die Kinder seien die Einzigen im Haus gewesen. Auch zwei Feuerwehrleute wurden verletzt. Die Brandursache müsse noch ermittelt werden, sagte Wright.

Von RND/ap