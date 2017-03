Eines der ältesten Nashörner Deutschlands ist tot. Die Nashorn-Kuh Buffy aus dem Zoo Safaripark in Schloß Holte-Stukenbrock wurde am Dienstag eingeschläfert, wie der Zoo mitteilte. Wegen Arthrosen und ständiger Schmerzen habe das Tier zuletzt kaum noch laufen können. Jetzt wird das tote Tier in der MHH in Hannover untersucht.