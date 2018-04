Oak Park

Außergewöhnliche Hilfsaktion in den USA: In der Stadt Oak Park drohte am Dienstag ein Mann damit, von einer Autobahnbrücke zu springen. Mehrere Trucker, die den Vorfall bemerkten, zögerten nicht lange. In Absprache parkten sie ihre Lkws unter der Brücke und alarmierten Feuerwehr und Polizei. Die Metro Police teilte ein Foto des Manövers auf Twitter.

Wie der US-Sender „Fox“ berichtet, konnten die Lkw-Fahrer die Lage mit ihrem Einschreiten entschärfen. Nach Hilfeleistungen von Polizei und Rettungskräften konnte der Mann schließlich in ein Krankenhaus gebracht werden.

Beratung in Notlagen Haben Sie Suizidgedanken? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern: Telefon-Hotline (kostenfrei, 24 h), auch Auskunft über lokale Hilfsdienste: 0800 - 111 0 111 (ev.) 0800 - 111 0 222 (rk.) 0800 - 111 0 333 (für Kinder / Jugendliche) Email: unter www.telefonseelsorge.de

Von RND/mkr