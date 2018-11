Washington

Es gibt einen Trostpreis für Donald Trump. Die Republikaner schnitten bei den amerikanischen Zwischenwahlen zwar schlecht ab, dafür kann sich der Chef des Weißen Hauses seine Träume zumindest aber spielerisch erfüllen. „MAGA building blocks“ nennt sich eine Geschenkbox, die an Lego-Baukästen erinnert und nach Kräften Trumps Agenda unterstützt: Mit 101 Bauklötzen und einer Donald-Trump-Figur können der Präsident und seine Anhänger die Mauer zwischen Mexiko und den USA künftig in Miniaturform bauen.

Ein Spielset wie aus Legosteinen

Die Firma „Keep and Bear“ aus Georgia lehnt sich an den berühmten dänischen Spielzeughersteller an, hat aber letztlich mit Lego-Steinen wenig im Sinn. Beim Spielen mit dem Trump-Set steht das schlichte Mauerbauen im Vordergrund, ohne dass es sich variieren ließe. Besondere Kreativität ist nicht gefragt. Umso eindringlicher wird in der Anleitung das Szenario beschrieben, das die Kinder beim Spielen im Hinterkopf behalten sollen: Ein „Mob“ von 10 000 Menschen aus Zentralamerika marschiert in Richtung Grenze und lässt sich nicht von den mexikanischen Sicherheitsbehörden aufhalten. Nur der Mauerbau könne die Karawane aufhalten. Auch diese Beschreibung ist fast wortwörtlich aus den Wahlkampfreden des 72-jährigen US-Präsidenten entnommen, der regelmäßig gegen Flüchtlinge aus Guatemala, Honduras und El Salvador wettert.

Trumps Mauer steht auf der Agenda

Wer diese Geschenkbox nur für eine krude Idee von windigen Geschäftemachern hält, wird sich wundern, wie tief der Slogan „Build the Wall“ (auf Deutsch: „Baut die Mauer!“) bereits in die politische Debatte Amerikas eingedrungen ist: Ron DeSantis, der sich zurzeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen um das Gouverneursamt in Florida liefert, ließ seine kleine Tochter kürzlich in einem Wahlkampfspot eine Mauer aus bunten Schachteln bauen und feuerte sie lautstark an: „Build the wall!“.

Doch weder DeSantis noch Trump können auf die Schnelle eine durchgängige Mauer zwischen Mexiko und den USA bauen: Der Haushaltsplan für die Grenzsicherung wird vom Repräsentantenhaus erstellt, also der Parlamentskammer, in der die Demokraten künftig wieder die Mehrheit stellen.

