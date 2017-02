New York. US-Präsident Donald Trump gilt nicht unbedingt als Mann mit Stil. Deswegen hat sich das Männer-Magazin GQ etwas einfallen lassen und Trump einen neuen Look verpasst. In einem Video geben die Experten dem Mann mit den toupierten Haaren, dem Bronzepuder-Gesicht und den 80er-Jahre-Anzügen Styling-Tipps.

Des Trumps neue Kleider

„Es gibt in Washington wirklich genug gute Friseure, bring’ endlich dieses Durcheinander auf deinem Kopf in Ordnung!“, sagen die Moderedakteure. Auch an seiner Kleidung haben sie viel zu meckern: Die Hose sei viel zu weit geschnitten, das Sakko auch. Mit dem richtigen Anzug würde der Präsident endlich auch wie einer aussehen, meinen die Fachleute.

Mit ein paar Handgriffen schaffen es die Experten, Trump komplett umzustylen. Und tatsächlich sieht er nach dem Makeover fast wie ein ernstzunehmender Politiker aus. Hinter dem Video steckt aber auch eine politische Botschaft: Auch wenn sich Trumps Äußeres leicht verändern ließe, gelte das leider nicht für seine inneren Werte, schreibt GQ.

Von RND/abr