Twitter lästert über die Schuhwahl der First Lady

Washington. Je höher die Pegel steigen, desto größer die Chance, Politiker in Gummistiefeln zu sehen. Der Gummistiefel ist in Deutschland so etwas wie die Geheimwaffe, wenn es um Sympathiewerte geht. Merkel steckte schon drin, Schröder und Stoiber natürlich auch. Nicht so in den USA.

Immer richtig gekleidet: Merkel und Christian Wulff inspizierten 2006 bei Lüneburg die Elb-Deiche. Quelle: dpa

Als am Dienstagnachmittag US-Präsident Donald Trump mit seiner Ehefrau Melania in den Hubschrauber stieg, um die überfluteten Gebiete in Texas zu besuchen, stand die First Lady in zwölf Zentimeter hohen Stilettos in der Pfütze. Dazu hatte sie eine kleine olivgrüne Bomberjacke gewählt und eine Pilotenbrille.

Blütenweiß: Bei der Ankunft in Corpus Christi trug Melania Trump weiße Sneaker zur weißen Bluse. Der Präsident Donald Trump setzte auf eine praktische Regenjacke. Quelle: dpa

Kaum war das erste Foto im Internet, standen die sozialen Netzwerke Kopf. Vor allem Twitter, wo die härtesten Modekritiker zu finden sind. Schauspieler Zach Braff beispielsweise schrieb: „Melania, die in Stilettos in ein Katastrophengebiet reist, wird mein Halloween-Kostüm.“ Und der Drehbuchautor Brad Wollack lästerte: „Hilfe ist unterwegs, Texas! Keine Sorge, Melania hat ihre speziellen Sturm-Stilettos.“

Die Kritik war so groß, dass sich sogar das Büro der First Lady genötigt sah, ihre Chefin zu verteidigen: Gegenüber dem Magazin „Fortune“ erklärte man: „Es ist traurig, dass während einer Naturkatastrophe in Texas, die noch immer andauert, sich die Leute Gedanken um ihre Schuhe machen.“

Dabei hatte die First Lady sogar noch ein Wechseloutfit dabei. Als sie in Corpus Christi aus dem Helikopter stieg, hatte sie zur blütenweißen Bluse, schneeweiße Sneaker an. Dazu eine Baseballmütze mit der Aufschrift „Flotus“, der offiziellen Abkürzung für First Lady of the United States.

Von Nora Lysk/RND