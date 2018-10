Detroit

Es ist der zweite grausame Fund innerhalb kurzer Zeit: In einem Bestattungsinstitut in Detroit im US-Bundesstaats Michigan hat die Polizei die sterblichen Überreste von insgesamt 63 ungeborenen Babys entdeckt. 36 Föten fanden die Ermittler bei der Durchsuchung des „Perry Funeral Home“ am Freitag in Kisten und 27 weitere in Kühlschränken.

„Ich bin fassungslos, mein Team genauso“, sagte Polizeichef James Craig der Zeitung „Detroit News“. Erst eine Woche zuvor hatten Ermittler in einem anderen Bestattungshaus in Detroit hinter eine Deckenverkleidung zehn Föten gefunden. Die Polizei will ihre Ermittlungen ausweiten, sagte der Polizeichef. Dem Perry Funeral Home haben die Behörden des Bundesstaates Michigan vorerst die Genehmigung entzogen.

Unklar ist, ob finanzielle Machenschaften hinter den Funden stecken. Nach Berichten von US-Medien hat ein Angehöriger das Perry Funeral Home und andere Institute verklagt. Der Vorwurf laute auf Lagerung von Tot- und Lebendgeburten in der Universitätsleichenhalle ohne Einwilligung der Eltern.

