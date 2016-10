US-Polizei nimmt „Baum“ in Gewahrsam

Portland. Ein ungewöhnliches Verkehrshindernis hat die US-Polizei in Portland (Bundesstaat Maine) in Gewahrsam genommen. Die Beamten führten an einer Kreuzung einen als Baum verkleideten 30-jährigen Mann ab, wie Medien berichteten. Nach Angaben der Polizei habe sich der mit grünen Zweigen getarnte Mann geweigert, die befahrene Kreuzung aus eigenen Stücken zu räumen, wie die Zeitung „Press Herald“ berichtete.

Polizisten geleiten „Baum“ über die Straße

Nach Zahlung einer Kaution in Höhe von 60 Dollar (55 Euro) sei der Mann wenige Stunden nach der Festnahme auf freien Fuß gekommen. Er muss sich wegen Verkehrsbehinderung verantworten.

Als Motiv habe der Mann angegeben, dass er die Reaktionen anderer auf seine „Darbietung“ sehen wollte, wie der stellvertretende Polizeichef Vern Malloch der Zeitung sagte. Schaulustige stellten Fotos und Videos von der Aktion ins Netz.

Police in Portland arrested this tree for blocking traffic this afternoon. For real. @WCSH6 @WLBZ2 pic.twitter.com/molDocnKu7 — Kattey Ortiz (@KatteyOrtizTV) October 24, 2016

Ein Mitarbeiter des Lokalsenders WCSH6 dokumentierte in einem kurzen Video, wie zwei Polizisten den „Baum“ langsam über die Straße geleiten.

Von dpa/RND/zys