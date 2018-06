Deerfield Beach

Der US-Rapper XXXTentacion ist am Montag in Florida auf offener Straße erschossen worden. Nach Angaben der Polizei habe der Rapper, dessen richtiger Name Jahseh Onfroy lautet, am Nachmittag in Deerfield Beach im Broward County den Laden eines Motorradhändlers verlassen, als er von zwei Unbekannten niedergeschossen wurde.

Ermittler untersuchen ein Fahrzeug an der Unglücksstelle. Quelle: South Florida Sun-Sentinel

„Mindestens einer der Verdächtigen hat auf ihn geschossen“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Büro des Sheriffs. Der 20-jährige XXXTentacion sei umgehend ins Krankenhaus gebracht worden, wo die Ärzte nur seinen Tod feststellen konnten.

Kanye West trauert bei Twitter

Der Rapper war erstmals 2014 in der Soundcloud-Szene bekannt geworden, aus der Künstler wie Lil Peep und Playboi Carti hervorgegangen waren. Seinem Erstlings-Album „17“ folgte wenig später „?“, mit dem er an die Spitze der Billboard-Charts gelangte.

Kanye West verabschiedete sich beim Kurznachrichtendienst Twitter von seinem Musiker-Kollegen: „Ich habe dir nie gesagt, wie sehr du mich inspiriert hast“, schrieb der 41-Jährige zum Tod des Rappers.

Von RND/dpa