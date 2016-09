Hamburg. Es waren bombastische Shows voller Spielfreude, dankbarer Fans und grandioser Showeffekte. Udo Lindenbergs abgelaufene Tournee war für die Zehntausende, die sie gesehen und gehört hatten, ein einzigartiges Erlebnis. Und als er gegen Ende der Shows als Astronaut ins Nirwana entschwand, dachte mancher – der kommt nicht zurück. Irrtum!

Der Panikrocker will weiteres „Udopium“ unters Volk bringen – verabreicht von „Dr. Hattrick“, wie er sagt. Der Musiker plant kurz vor seinem 71. Geburtstag im nächsten Jahr den Start einer Tour durch große Hallen deutschlandweit. 18 Stationen stehen auf dem Programm, teilte die Agentur Lanz Unlimited mit. Auftakt ist am 3. Mai in Kiel, bis zum Finale am 18. Juni in Köln folgen Arenen wie Leipzig, München, Stuttgart und Schwerin.

Die Show „Udo Lindenberg Live - Stärker als die Zeit“ soll „mit neuen Songs, mit alten Freunden und vielen Überraschungen“ über die Bühne gehen. Das Album „Stärker als die Zeit“ hatte der Musiker kurz vor seinem 70. Geburtstag am 17. Mai dieses Jahres veröffentlicht.

„Hammermoment“ auf der Bühne

Die Stadiontour 2014 war die erste in Lindenbergs jahrzehntelanger Karriere, bis zum Sommer dieses Jahres wurde eine Trilogie daraus. Mit „Stärker als die Zeit“ landete er das dritte Nummer-eins-Album seit seinem Comeback 2008 und überhaupt. „Es war für mich immer ein Hammermoment, wenn ich vor der Show irgendwo von oben im Stadion auf das Arenarund guckte und die vielen tausenden Fans da stehen und sitzen sah“, erzählte der Musiker.

Die nun geplanten Shows jenseits der großen Stadien nannte er ein „Dankeschön“ an die Fans. Vor der neuen Tour, mit der Lindenberg auch in seiner Wahl-Heimat Hamburg gastiert, steht dort das nächste Projekt des Musikers an: Im November feiert sein Musical „Hinterm Horizont“ nach mehr als fünf Jahren Laufzeit in Berlin Premiere auf der Reeperbahn.

