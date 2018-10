Wünsdorf

Eine wilde Verfolgungsjagd durch den halben Landkreis Teltow-Fläming in Brandeburg haben sich vier Männer in einem Auto mit der Polizei in der Nacht von Sonntag zu Montag geliefert. Die Besatzung eines Streifenwagens hatte den Wagen kurz nach Mitternacht in Wünsdorf anhalten und kontrollieren wollen. Der Fahrer ignorierte jedoch die Anhaltezeichen, drehte unvermittelt scharf um und raste auf der B96 davon, der Streifenwagen verfolgte das Auto.

Unterwegs versuchte dessen Fahrer mehrfach, den Polizeiwagen zu rammen oder ihn durch abruptes Abbremsen auffahren zu lassen – beides misslang jedoch. Außerdem lehnten sich während der Fahrt die drei Beifahrer aus den Fenstern und warfen alles, was sie im Auto fanden, auf den Streifenwagen, unter anderem einen gefüllten Werkzeugkoffer, Fußmatten, Spraydosen, Feuerwerkskörper, Plastiktüten und Glasflaschen. Hinzu kamen noch weitere Gegenstände, die die Polizisten so schnell gar nicht identifizieren konnten.

Die rasante Verfolgungsjagd führte auf der B96 nach Neuhof, dann über Baruth und Kummersdorf-Gut Richtung Luckenwalde, schließlich auf der L70 Richtung Schönefeld und dann weiter auf Kreisstraßen nach Gottow und von dort nach Schöneweide. Dort fuhr sich der Wagen in einem Feld fest. Die vier Männer sprangen aus dem Auto und rannten davon. Die Streifenwagenbesatzung forderte sofort einen Hubschrauber und einen Fährtenhund an, trotzdem konnten die vier Männer nicht gefunden werden, berichtete die Polizei am Montag.

Die Kripo ermittelt

Im Nachhinein stellte sich heraus, dass die Kennzeichen an dem Wagen offenbar zu einem anderen Auto gehörten und gestohlen, möglicherweise auch gefälscht waren. Die Kriminaltechnik stellte das Auto und diverse der herausgeworfenen Gegenstände sicher.

Die Kriminalpolizei hat inzwischen die Ermittlungen wegen des Verdachts auf Urkundenfälschung, Gefährdung des Straßenverkehrs und Kennzeichenmissbrauch übernommen.

Hinweise zu den Tätern gesucht

Weitere Erkenntnisse zu den Tätern gibt es bisher nicht. Die Kripo fragt deswegen, wer in der Nacht von Sonntag auf Montag Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Vorfall in Zusammenhang stehen oder sonstige Hinweise zu den Tätern geben kann. Beobachtungen und Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Teltow-Fläming unter Tel. 0 33 71/60 00 oder über die Internetseite www.polizei.brandenburg.de entgegen.

Von MAZonline/RND