Auf einer Weide bei Göttingen ist eine trächtige Stute schwer verletzt worden – unter anderem im Genitalbereich. Auch ein Fohlen weist Schnittverletzungen auf, die Polizei sucht Zeugen.

Die Eigentümerin der Pferde machte die grausige Entdeckung bereits am vergangenen Dienstag, wie die Polizei jetzt mitteilte. Die Stute, die auf einer Pferdeweide zwischen den Ortschaften Niedergandern und Reckershausen (Landkreis Göttingen) stand, hatte Verletzungen an der Schweifrübe, an einem Bein und im Genitalbereich.

Der alarmierten Polizei teilte die Frau mit, dass sie bereits am Tag zuvor eines ihrer Fohlen mit einer für sie nicht erklärbaren, augenscheinlich relativ frischen Schnittverletzung an einem Hinterbein in eine Klinik transportiert hatte. Ob es einen Zusammenhang zwischen beiden Vorfällen gibt, ist unklar.

Immer wieder blutige Attacken auf Pferde

Nach ersten Ermittlungen kann sich die Stute die Verletzungen aufgrund ihrer Ausgestaltung keinesfalls selbst zugefügt haben. Ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz sei deshalb anzunehmen, teilte die Göttinger Polizei mit.

Im südlichen Niedersachsen hat es in der Vergangenheit immer wieder blutige Attacken auf Pferde gegeben. Zuletzt war im Juni 2017 eine Stute durch Stiche im Genitalbereich schwer verletzt worden.

