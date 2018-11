Spangdahlem

Ein ausgebrochenes Pferd hat in Spangdahlem (Rheinland-Pfalz) einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Autofahrer schwer verletzt wurde. Der 61-Jährige sei mit seinem Wagen am Montagabend auf der Landesstraße 46 unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Dort lief ihm das Pferd frontal ins Fahrzeug. Der Mann wurde bei dem Aufprall in seinem Wagen eingeklemmt und kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Bei den Rettungsarbeiten geriet das Auto noch kurzzeitig in Brand. Das Pferd überlebte den Unfall nicht.

Von RND/dpa