Houston. Als gäbe es in den letzten Wochen nicht schon genug Aufregung um die Fluggesellschaft United Airlines. Jetzt hat sich die Airline einen neuen Ausrutscher geleistet – und wieder Fluggäste kurz vor dem Abreise aus dem Flugzeug verbannt.

Michael Hohl und seine Verlobte Amber waren auf dem Weg zu ihrer eigenen Hochzeit. Von Houston aus sollte es mit United Airlines nach Costa Rica gehen. Sonnabend war der Abflug geplant, am Dienstag sollte geheiratet werden. Doch aus diesem Zeitplan wurde nichts. Als das Paar die Maschine Richtung Mittelamerika betrat, lag ein anderer Fluggast schlafend und quer auf ihren angestammten Plätzen. Kurzer Hand setzte ich das Paar einfach zwei Reihen weiter nach vorne. Sie wollten den schlafenden Mitreisenden nicht unnötig wecken, war das Flugzeug doch nur knapp zur Hälfte besetzt.

„Risiko für die anderen Fluggäste“

„Wir dachten, dass es keine große Sache ist, da wir ja nicht in die erste Klasse gewechselt sind. Wir haben uns in der Economy Class einfach ein paar Reihen weiter vor gesetzt“, sagte Michael Hohl der Medienplattform 13newsnow. Für eine Stewardess schien die Sache aber doch größer, als vom Paar angenommen. Sie fragte beide, ob sie auf ihren gebuchten Plätzen säßen. Diese verneinten und wiesen auf den schlafenden Gast auf ihren Plätzen hin. Gleichzeitig erkundigte sich das Paar, ob sie ein Upgrade bekommen könnten. Dazu kam es aber nicht mehr. Nur kurze Zeit nachdem die Stewardess die beiden angesprochen hatte, kam ein U.S. Marshall in den Flieger und begleitete beide nach draußen. Das Paar wehrte sich nicht.

Das Kabinenpersonal begründete den Rauswurf im Nachhinein damit, dass das Paar mehrfach versucht hätte, bessere Plätze als die gebuchten einzunehmen. Anweisungen wurde nach ihren Angaben nicht folge geleistet. „Uns wurde im Flieger noch gesagt, dass wir uns ordnungswidrig verhalten hätten und ein Risiko für die anderen Fluggäste seien“, so Hohl weiter.

Das Paar wurde auf eine andere Maschine umgebucht. Die Hochzeit konnte trotz der Verzögerung planmäßig stattfinden.

Nicht der erste Zwischenfall bei United Airlines

In den vergangenen Wochen ist United Airlines immer wieder in den Schlagzeilen gewesen. Erst haben sie einer jungen Reisenden in Leggings das Mitfliegen untersagt, nur wenige Tage später wurde ein Arzt gewaltsam aus einem überbuchten Flieger gezogen. Die Airline hat daraufhin angekündigt, seine Regeln für Crew-Passagiere zu ändern.

