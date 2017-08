Unternehmen sucht Sextoy-Tester in Vollzeit

London. „Haben Sie immer schon davon geträumt, für das Testen von Sexspielzeug bezahlt zu werden?“, heißt in der Stellenanzeige des britischen Unternehmens „LoveWoo“. „Dann wollen wir mit Ihnen sprechen!“ Potenzielle Bewerber auf die kuriose Stelle eines Sexspielzeugtesters lockt der künftige Arbeitgeber mit Sitz in London vor allem mit der Bezahlung. 28.000 Pfund, umgerechnet gut 30.000 Euro, zahlt das Unternehmen für den Vollzeitjob.

Ganz oben auf der Liste der Aufgaben steht das Ausprobieren verschiedener Produkte – darunter laut Angaben des Unternehmens Sexspielzeuge, Dessous und Spiele. Doch damit nicht genug. Auch detaillierte Berichte über die Erfahrungen muss der Tester schreiben, Fragen von Kunden beantworten und Videos produzieren. Übrigens ganz ausdrücklich außerhalb des Schlafzimmers. Was getestet wird, entscheidet der Arbeitgeber.

Arbeit an zwei Tagen im Homeoffice

Der ideale Kandidat sollte „aufgeschlossen sein und einen Sinn für Humor haben“, heißt es in der Stellenanzeige weiter. Und weil sich Sexspielzeug offenbar am besten im heimischen Schlafzimmer testen lässt, bietet „LoveWoo“ an zwei Tagen in der Woche die Arbeit im Homeoffice an. An den anderen drei Tagen sollte man sich aber im Londoner Büro blicken lassen.

Bereits vier Wochen vor dem Ende der Bewerbungsfrist twitterte das Unternehmen, die Resonanz auf das Angebot sei riesig. Noch bis zum 15. September kann man sich auf die Stelle bewerben.

Still time to apply for the Sex Toy Reviewer role - deadline 15th Sept! We are overwhelmed with the response already https://t.co/uqSBDHsKAO pic.twitter.com/7kFAEso8vA — LoveWoo (@LoveWooUK) August 16, 2017

Von RND/are