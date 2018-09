Hamburg

Der Unternehmer und Stadtplan-Erbe Alexander Falk ist am Dienstag in Hamburg festgenommen worden. Wie „Bild.de“ berichtet, wurde der 49-Jährige am Morgen in seiner Firma verhaftet.

Die Polizei vollzog demnach einen Haftbefehl des Amtsgerichts Frankfurt am Main wegen versuchter Anstiftung zu einem Tötungsdelikt. Falk wird vorgeworfen, einen Mann mit dem Mord an einem Anwalt beauftragt zu haben. Im Januar 2010 wurde der berühmte Frankfurter Justiziar Dr. Wolfgang J. von einem Unbekannten vor seinem Haus niedergeschossen. Der Verletzte überlebte den Angriff schwer verletzt.

Erst jetzt verdichteten sich offenbar die Indizien gegen Falk. Der Anwalt soll nach Informationen von „Bild.de“ eine Zivilklage gegen den Unternehmer vorbereitet haben. Zur Zeit des Mordversuchs saß dieser bereits wegen manipulierter Geschäftsbilanzen seiner Internetfirma Ision vier Jahre in Haft.

Der 49-Jährige ist der Sohn des Kartografen Gerhard Falk. Dieser hatte sich faltbare Stadtpläne patentieren lassen. Sein Sohn verkaufte das Unternehmen 1995 für etwa 25 Millionen Euro und investierte in mehrere New-Economy-Firmen – unter anderem aus der Mobilfunkbranche und der Informationstechnik.

Von RND/mkr