Ein der Demolierung von Donald Trumps Stern auf dem Hollywood „Walk of Fame“ beschuldigter Mann hat die Aktion verteidigt. Es habe sich um eine „rechtmäßige und gerechte Tat“ gehandelt, sagte der Verdächtige am Mittwoch vor einer Anhörung in Los Angeles. Ihm wird Vandalismus vorgeworfen. Er plädierte auf nicht schuldig.

Stern von Trump mit Spitzhacke zertrümmert

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, die Plakette mit Trumps Namen am 25. Juli mit einer Spitzhacke zertrümmert zu haben. Mit dem Stern wird das Mitwirken des heutigen US-Präsidenten an der Reality-Show „The Apprentice“ gewürdigt, in der er als Moderator auftrat. Die Plakette wurde inzwischen repariert.

Vor dem Gerichtssaal sagte der Verdächtige Austin C. vor Reportern, er habe mit seiner Aktion „positiven politischen Wandel“ fördern wollen. Die Folgen seiner Aktion seien „nur positiv“ gewesen. Aus seiner Sicht habe die Staatsanwaltschaft nicht das Recht, ihn anzuklagen. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm bis zu drei Jahre Gefängnis.

