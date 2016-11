Köln. Im Januar war der Straftäter während eines bewachten Ausgangs in einem Kölner Brauhaus beim Toilettengang entwischt und erst drei Tage später wieder gefasst worden. Laut Anklage hatten die Beamten den Mann allein zum stillen Örtchen gehen lassen. Dadurch hätten sie seine Flucht billigend in Kauf genommen.

Staatsanwaltschaft wirft Verletzung von Dienstpflichten vor

Den 52 und 40 Jahre alten Beamten werde Gefangenenbefreiung vorgeworfen, sagte ein Sprecher des Amtsgerichts. Mehrere Medien hatten über die Anklage berichtet. „Im Wesentlichen geht es um die Verletzung von Dienstpflichten“, erläuterte der Sprecher. Ein Prozesstermin stehe noch nicht fest.

Die Beamten sollen mit der Suche nach dem 58-Jährigen erst begonnen haben, als er nach einer knappen halben Stunde immer noch nicht von der Toilette zurückgekehrt war. Der Straftäter war 1991 wegen mehrerer Vergewaltigungen zu neun Jahren Haft verurteilt worden.

Vergewaltiger nun in Sicherungsverwahrung

Anschließend wurde er in der JVA Aachen in Sicherungsverwahrung genommen. Die beiden angeklagten Justizvollzugsbeamten begleiteten den Verurteilen bei einem Ausgang in die Domstadt, bei dem das Brauhaus besucht wurde.

Von RND/dpa