Bad Salzdetfurth

Ein ungewöhnlicher Gast hat an einer Tankstelle in Bad Salzdetfurth (Niedersachsen) bereits vor Betriebsbeginn auf das Eintreffen einer Angestellten gewartet. Diese stieß am Sonntagmorgen im Eingangsbereich auf einen offenbar verletzten Biber, teilte die Polizei mit.

Nachdem sich das Tier zunächst auf die Bundesstraße geschleppt hatte, scheuchte die Angestellte es aus Sorge vor einem Unfall wieder auf das Tankstellengelände zurück.

Die alarmierten Beamten lockten den Biber mit Hilfe eines Landwirts und einer Tierschützerin in eine Transportbox.

Der offenbar am Schwanz und an den Hinterläufen verletzte Biber kam zur Behandlung in die Tierärztliche Hochschule Hannover.

Von RND/dpa