Gießen/Berlin

Ein seit mehreren Wochen in Ägypten verschwundener Mann aus Gießen ist nach Angaben des Auswärtigen Amtes in Gewahrsam der dortigen Behörden. Die Botschaft bemühe sich „intensiv um konsularischen Zugang und wird den Fall weiterhin betreuen“, hieß es am Donnerstag.

Die Botschaft hat demnach Kontakt sowohl zu ägyptischen Behörden als auch zu Angehörigen des 18-Jährigen. Der Sender Hit Radio FFH berichtete unter Berufung auf den Vater des Mannes, dass dieser wegen Terrorverdachts festgenommen worden sein soll. Dazu machte das Auswärtige Amt keine Angaben.

Der 18-Jährige, der nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur dpa die deutsche und die ägyptische Staatsbürgerschaft hat, war Mitte Dezember nach Ägypten gereist. Er wollte seiner Familie zufolge über Luxor in das Land einreisen, um seinen Großvater in Kairo zu besuchen. Doch vor dem Weiterflug sei der Kontakt abgerissen.

Auch ein Göttinger ist in Gewahrsam genommen worden

Mittlerweile wurde eine Online-Petition zur Freilassung des 18-Jährigen gestartet. Damit fordern die Unterzeichner Außenminister Heiko Maas (SPD) zum Handeln auf. Mehr als 53 000 Menschen haben bis zum Donnerstagnachmittag unterschrieben.

Auch ein 23-Jähriger aus Göttingen wurde Behördenangaben zufolge in Ägypten in Gewahrsam genommen. Er war unabhängig von dem Gießener im Dezember in das Land gereist und galt zunächst ebenfalls als verschwunden.

Von RND/dpa