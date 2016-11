Verona Pooth: Photoshop-Fail sorgt für Spott

Frankfurt/Main. Verona Pooth ist erneut in die Photoshop-Falle getappt. Am Montag postete die 48-Jährige auf Instagram ein Bild, das sie auf dem roten Teppich des Sportpresseballs in Frankfurt zeigt. Sie trägt eine bodenlange, eng anliegende Robe – und macht darin eine hervorragende Figur.

Doch irgendetwas scheint mit Veronas Körperhaltung nicht zu stimmen. Fast scheint es, als würde die Moderatorin nach vorne kippen. Auch der linke Arm wirkt ungewöhnlich gekrümmt. Beim Vergleich mit dem Original fällt sofort auf: hier wurde ordentlich geschummelt. Nicht nur die Taille wirkt wesentlich schmaler als in der Realität – auch der Bauch wirkt flacher, das Gesicht wie frisch gepudert.

"Du hast es echt nicht nötig"

Die Panne entging auch Veronas Fans nicht. „Haha in echt sah das aber GAANZ anders aus“, macht sich eine Nutzerin lustig. Ihre Follower sind sich einig: „Du hast es echt nicht nötig Dich so nachzubearbeiten!“

Bereits im August sorgte Verona mit einer Bildbearbeitung für Schlagzeilen. Damals war sie offenbar mit der Länge ihrer Beine unzufrieden. Ihr war wohl selbst nicht aufgefallen, dass der Horizont einen Knick aufweist. „Wollen wir auch mal dahin? Der Horizont ist so anders irgendwie“, spottete ein Nutzer bei Instagram.

My Loves, wie versprochen... Es ist ein absoluter Traum hier. ☀️☀️ Ich habe einen zauberhaften Tag mit meiner #Familiy verbracht. Happy and relaxing weekend to all of you! xoxo Verona by @maisonvalentino @Channel Ein von VERONA (@verona.pooth) gepostetes Foto am 19. Aug 2016 um 21:51 Uhr

Von RND/are