Los Angeles

Keine Frage: Moderatorin Verona Pooth (50) war schon immer für eine Überraschung gut. Jetzt bot sie den Passagieren an Bord des Fliegers nach Los Angeles ihr ganz eigenes Entertainment-Programm – und stach damit garantiert jeden Blockbuster des Bord-TVs aus. Die 50-Jährige ließ kurzerhand ihre Hüllen Fallen.

Verona Pooth bei ihrem Strip im Flieger. Quelle: www.instagram.com/verona.pooth/

In ihrer Instagram-Story zeigt die Moderatorin, wie wohl sie sich in der ersten Klasse des Fliegers in die USA fühlt. An ihrer Seite sind ihr Ehemann Franjo und ihre Handykamera, die den spontanen Striptease aufnimmt. Verona macht es sich in den Sitzen des Fliegers bequem. „Hier ist mein Pyjama. Jetzt muss ich nur noch die Hose auswechseln“, kommentiert die 50-Jährige ihr Video. Und tatsächlich: Ohne zu zögern und völlig selbstverständlich zieht sie sich auf ihrem Platz die eine Hose runter und die bequeme Schlafanzughose wieder an.

Für ihre Figur wenigstens muss sich die zweifache Mama nicht schämen. Aber ob seine Aktion in der Öffentlichkeit tatsächlich sein muss?

Von RND/mat