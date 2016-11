Seefeld/Seefeld. Statt in die Alpen hat ein Lkw-Fahrer eine Pistenraupe aufs platte Land nach Schleswig-Holstein geliefert. Der Pistenbully tauchte am Mittwoch in Seefeld auf – einem Ortsteil der Kreisstadt Bad Oldesloe. Er sollte aber in den Skiort Seefeld in Tirol geliefert werden.

Der Fahrer hatte die Raupe beim Hersteller in Baden-Württemberg abgeholt und war rund 800 Kilometer in die falsche Richtung gefahrne. Plötzlich stand er mit seinem Laster zwischen herbstlichen norddeutschen Klinkerhäusern statt an verschneiten Skipisten in Tirol.

„Wir fanden das erst gar nicht so lustig“, sagte Bernadette Stauder vom Tourismusverband Seefeld (TVB) den „Lübecker Nachrichten“. „Wir brauchen unsere Pistenraupe.“ In den nächsten Tagen erwarten die Österreicher Schnee – und dann hätten sie gerne ihre rund 200.000 Euro teure Pistenraupe.

Vertraute der Fahrer seinem Navi?

„Ich hoffe, dass es dem Gerät noch gut geht“, sagte TVB-Geschäftsführer Elias Walser. „Wenn es am Freitag ohne Schaden bei uns ankommt, können wir richtig lachen.“ Eine Schleswig-Holsteinerin hatte im norddeutschen Seefeld das österreichische „Seefeld“-Logo an der Schneeraupe erkannt – und ein Foto davon an Elias Walser geschickt.

Wie es zu dem Fehler kommen konnte, war zunächst unklar. Die beauftragte Spedition habe einige neue Fahrer, sagte Walser. Womöglich vertraute einer von ihnen blind dem Navigationsgerät. Beim Transport-Unternehmen trage man den Patzer zähneknirschend mit Fassung, schrieb die „Bild“-Zeitung. „Nachdem der erste Ärger verflogen war, haben wir uns dazu entschlossen, den Fahrer nicht zu entlassen“, sagte ein Firmensprecher der Zeitung.

Wenn der Fahrer am Freitag schließlich im richtigen Seefeld ankommt, will Walser ihn zusammen mit dem Bürgermeister persönlich begrüßen. „Wir werden ihm auf die Schultern klopfen. So was kann mal passieren.“ Die aufmerksame Schleswig-Holsteinerin will er zu ihrem nächsten Urlaub nach Österreich einladen.

Eine ähnliche Verwechselung ist einer Sprecherin des Herstellers Kässbohrer nicht bekannt: „Das ist schon außergewöhnlich.“

