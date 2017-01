Lastwagen fährt in Soldatengruppe

Ein palästinensischer Terrorist hat am Sonntag bei einem Anschlag mit einem Lastwagen in Jerusalem mindestens vier Israelis getötet und 17 weitere verletzt. Es handele sich bei den Toten um drei junge Frauen und einen Mann. Sie waren 20 bzw. 22 Jahre alt, teilten die örtlichen Rettungskräfte mit. Der Attentäter wurde am Tatort erschossen.