Vierjährige stirbt in Italien an Malaria

Brescia. Ein vierjähriges Mädchen ist im italienischen Brescia an Malaria gestorben. Wie sich das Kind in Italien mit der tropentypischen Krankheit infizieren konnte, sei noch nicht abschließend geklärt, sagte eine Sprecherin des Krankenhauses in Brescia am Dienstag. Das Gesundheitsministerium beauftragte Experten damit, den Ansteckungsweg zu klären. Das Mädchen sei noch nie in ein Land gereist, in dem die Infektionskrankheit auftritt, hieß es in einer Mitteilung. Eine Möglichkeit ist, dass es von einer eingeschleppten Überträgermücke gestochen wurde.

Dem Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin zufolge sterben weltweit jährlich etwa 600 000 Menschen an Malaria, drei Viertel davon sind Kinder unter fünf Jahren. Malaria kommt überwiegend in Ländern Asiens und Südamerikas vor, die meisten Opfer fordert die Krankheit aber in Afrika.

2016 in Deutschland 970 „importierte“ Malaria-Fälle

In Italien gibt es Malaria wie auch in Deutschland mittlerweile nicht mehr, es werden aber immer wieder Infektionen eingeschleppt. 2016 gab es dem RKI zufolge 970 solche „importierten“ Malaria-Fälle. Die Patienten hatten sich jeweils im Ausland infiziert.

Es gibt zudem seltene Sonderformen der Infektion außerhalb eines Endemiegebietes, die Flughafen- oder Baggage-Malaria genannt werden. Dabei erfolgt die Infektion durch importierte infektiöse Mücken im Reisegepäck, im Flugzeug, auf einem Flughafen oder in dessen unmittelbarer Umgebung.

Ronald Ross stellte 1902 den tatsächlichen Zusammenhang her

In Europa gilt die Krankheit seit dem Ender der 1960er Jahre als ausgerottet. Ausgerechnet in Italien bekam die ursprünglich als Wechselfieber bekannte Erkrankung ihren heutigen Namen. Der Physiker Francesco Torti veröffentlichte 1709 ein umfassendes Werk über die Krankheit, deren Ursachen er in der schlechten Luft vermutete: auf Italienisch „Mal’aria“. Die Brutstätten der Mücken, die feuchten Sümpfe Italiens, wurden trockengelegt, der Übertragungsweg war aber noch immer nicht bekannt. Nachdem man bis zum Ende des 19. Jahrhunderts immer noch die namensgebende schlechte Luft für die Infektion verantwortlicht gemacht hatte, stellte der Tropenmediziner Ronald Ross den tatsächlichen Zusammenhang her. 1902 wurde Ross dafür mit dem Nobelpreis geehrt.

