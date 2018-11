Hannover

Die Mode erfindet sich bekanntlich immer wieder neu. Dazu zählt maßgeblich auch ein regelmäßiges Make­over der Sprache. Aus Stil wurde auf diese Weise Style, aus Mode wurde Fashion und auch die Begriffe Leggings und Sneaker sind heute gebräuchlicher als Pantalon und Freizeitschuhe. Andere Ausdrücke geben dagegen nicht nur Modemuffeln oftmals Rätsel auf. Hier eine Auswahl mit Auflösung:

Active Wear:Gibt es auch passive Kleidung? Ist man mit aktiver automatisch agiler? Immerhin ist Active Wear bewegungsfreundlich, bezeichnet sie doch nichts anderes als Sportbekleidung. Aber dieses Wort scheint insbesondere für Onlineshops eher behäbig zu klingen, weshalb es mehr und mehr durch den Begriff Active Wear ersetzt wird.

Belgravia: Ob der Londoner Stadtteil Pate stand? Man weiß es nicht. Fest steht, dass der Designer Edgardo Osorio für die Marke Aquazzura diese Bezeichnung prägte, die mittlerweile auch bei anderen Herstellern für einen bestimmten Schuhtyp steht: Ballerinas und Pumps mit seitlichen Einschnitten und Schnürung an der Vorderseite.

Brogues: Dieser sowohl bei Männern als auch bei Frauen gleichermaßen beliebte Halbschuh mit der charakteristischen Lochverzierung und der geschwungenen Zehenkappe hat seinen Ursprung im schottischen Landleben: Bauern bohrten einst in ihre Arbeitsschuhe (Brogues) Löcher, um eingedrungenes Wasser abfließen zu lassen.

Charakteristischen Lochverzierung und geschwungene Zehenkappe: Brogues sind bei Männern und Frauen gleichermaßen beliebt. Quelle: Archiv

Cady: Der Begriff taucht häufig in Produktbeschreibungen auf. Es handelt sich um einen Stoff aus Schurwolle oder Viskose, gemischt mit einer Elasthan-Faser für mehr Elastizität und einen fließenden Fall.

Crossbody Bag: Dahinter verbirgt sich nichts anderes als die gute alte Handtasche – klingt nur aufregender.

Hoodie: Warum sagt eigentlich keiner mehr Kapuzenpulli? Weil im englischsprachigen Raum auch keiner mehr „Hooded Sweatshirt“ sagt. Wer Hoodies trägt, mag es praktisch, bequem und einfach. Die Abkürzung Hoodie vereint all diese Attribute – und klingt noch dazu besser als Schlumpfi oder Kapu.

Wer Hoodies trägt, mag es praktisch, bequem und einfach. Quelle: Imago

Kicks: Wer im Schuhgeschäft sagt, er brauche neue Treter, riskiert missbilligende Blicke beim Verkaufspersonal. Mit Kicks ist das was ganz anderes. Was im Deutschen despektierlich klingt, hat in der englischen Übersetzung eine positive Wirkung: Hier offenbart jemand Trendbewusstsein. Denn Kicks sind sportliche Sneaker nach dem Vorbild des mittlerweile zum Kultobjekt erhobenen Adidas-Modells Stan Smith.

Mary Janes: Endlich schafft es mal wieder ein alter Begriff in den aktuellen Fashionslang: Die klassischen Spangenschuhe zählten in den Zwanzigerjahren zu Coco Chanels Lieblingsschuhen. Karl Lagerfeld hat sie für seine jüngsten Kollektionen wiederbelebt. Namensgeberin der Mary Janes war einst eine Comicfigur: Mary Jane, die brave Schwester des Lausebengels Buster Brown, 1902 von dem Cartoonisten Richard F. Outcault für eine New Yorker Zeitung ersonnen, trug stets Spangenschuhe. Unzählige Mädchen wollten ihr nacheifern. Die Schuhe wurden zum Klassiker.

#OOTD:Es ist einer der wichtigsten Hashtags bei Instagram – die Abkürzung für Outfit of the day. Wer nicht weiß, was er anziehen soll, wird mit einem Klick mit mehr als 60 Millionen Ideen überschüttet.

Resort Collection: Vor gar nicht allzu langer Zeit sagte man noch ­Cruise oder Croisière Collection. Gemeint ist eine Zwischenkollektion, mit der die Designer sowohl einen Vorgeschmack für die nächste Saison geben als auch die um die Welt jettende Kundin für jede Klimazone mit der entsprechenden Garderobe ausstatten wollen.

Seersucker: Diese an den persischen Ausdruck für Milch und Zucker angelehnte Bezeichnung für elastisches Kreppgewebe ist erst in jüngster Zeit mit dem Comeback des Stoffes in der Bademode in deutschsprachigen Produktbeschreibungen aufgetaucht. Als Julia Roberts in den Neunzigerjahren als „Pretty Woman“ mit einem Krepp-Oberteil Furore machte, und einen wahren Hype um das Material auslöste, sprach man in Deutschland noch von Kreppstoff.

Turtleneck:Schlicht, elegant, zeitlos – und doch der Schildkröte ähnlich. Zumindest, was den Hals angeht. Deshalb heißt Rollkragenpullover im englischsprachigen Raum bereits seit mehr als hundert Jahren Turtleneck. Mit der Renaissance des Rollkragens im vergangenen Jahr machte dieser Ausdruck auch hierzulande Mode.

Ganz schön aufgeplustert: Statement-Ärmel, ein anderes Wort für Ballon- oder Trompetenärmel. Quelle: Shutterstock

Statement-Ärmel: Heute sprechen Hersteller und Shops bei Oberteilen und Kleidern mit ausladenden oder extravaganten Ärmelformen von Statement-Ärmeln. Dabei kann man sich unter Glocken-, Ballon- oder Trompetenärmel mehr vorstellen.

Varsity Jacket: Baseball- oder Collegejacke sind eher unkorrekte Begriffe für das, was sich dahinter verbirgt: Blousons nach dem Vorbild amerikanischer Uni-Sportteams (Varsitys).

Wardrobe Staple: Modeblogger sprechen heutzutage nicht mehr einfach von einem Lieblingsteil, sondern lieber gleich von einem ganzen Stapel an bevorzugten Anziehsachen in der ersten Reihe ihres Kleiderschranks.

Von Kerstin Hergt