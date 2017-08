Hat Peta den Hund einer Neunjährigen getötet?

Accomack. Ausgerechnet Mitarbeiter der Tierrechtsorganisation Peta sollen im US-Bundesstaat Virginia den Hund eines neunjährigen Mädchens getötet haben. Das geht aus einem Bericht des britischen „Guardian“ hervor. Demnach sei der Chihuahua mit Namen „Maya“ einfach mitgenommen und noch vor dem Ende der fünf Tage währenden Gnadenfrist eingeschläfert worden. Die Eltern der Neunjährigen haben daraufhin gegen die Tierschützer geklagt.

Die Aktivisten sprechen von „schrecklichem Fehler“

Dem Bericht zufolge unterstellt Vater Wilber Zarate Peta eine allgemeine Einschläferungspolitik, die auch vor gesunden Tieren nicht Halt mache. Denn die Aktivisten würden den Besitz von Haustieren „als eine Form unfreiwilliger Knechtschaft“ betrachten. Peta selbst wies die Vorwürfe zurück und bezeichnete den Vorfall aus dem Jahr 2014 als einen „schrecklichen Fehler“.

Damals sollen zwei Peta-Mitarbeiter von einem Bewohner der Wohnwagensiedlung in Accomack, Virginia zu Hilfe gerufen worden sein, um wilde Hunde und Katzen einzufangen. Dabei hätten sie den Chihuahua unbeaufsichtigt und ohne Leine aufgefunden, heißt es. Sie sollen das Tier mitgenommen und noch am selben Tag eingeschläfert haben. Die Verletzung der staatlich festgeschriebenen Gnadenfrist zog eine Geldstrafe in Höhe von 500 US-Dollar nach sich.

Peta zahlt Schmerzensgeld

In der für September geplanten Gerichtsverhandlung wollte Zarates Anwalt ehemalige und aktuelle Mitarbeiter der Tierrechtsorganisation zu ihrer Einschläferungspolitik befragen. Doch dazu wird es nicht mehr kommen. Laut dem Bericht einigte sich Peta mit der Familie auf eine Zahlung von 49.000 US-Dollar (rund 42.000 Euro). Außerdem sollen 2.000 US-Dollar an einen lokalen Tierschutzverein gespendet werden. Die Zarates hatten ursprünglich sieben Millionen US-Dollar gefordert.

Peta – englische Abkürzung für „Menschen für den ethischen Umgang mit Tieren“ – wurde in der Vergangenheit wiederholt vorgeworfen, in den USA mutwillig Hunde und Katzen einzuschläfern. Allein 2016 sollen die Aktivisten über 1.400 Tiere in ihrem Tierheim in Virginia getötet haben.

Streit mit Peta in Hannover

Mehr als 100 Tierschützer haben am Sonnabend vor dem Zoo in Hannover demonstriert. Hintergrund sind die Vorwürfe, dass Pfleger im Zoo Elefanten misshandeln würden.

Bei der Staatsanwaltschaft Hannover ist eine Anzeige von Peta anhängig, wonach die Pfleger im Zoo die Elefanten mit Haken und Peitschen dressieren würden. Der Zoo wehrt sich gegen diese Vorwürfe.

Tierschützer werden Pflegern im Zoo Hannover vor, Baby-Elefanten zu misshandeln, um ihnen Kunststücke beizubringen. Der Zoo kündigte am Mittwoch an, konsequent zu handeln, sollte irgendwo ein Fehlverhalten stattgefunden haben.

Prozess um Affen-Selfie

Schlechte Erfahrungen hat auch der Tierfotograf David Slater gemacht: Für das berühmte Selfie des Affen Naruto ist er wegen Urheberrechten von Peta verklagt worden – und deshalb mittlerweile finanziell ruiniert.

