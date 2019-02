Köln

Erst in der Sendung am Sonntag gab der junge Schauspieler, bekannt aus der Vox-Serie „Club der roten Bänder“, seinen Rückzug aus der Tanzshow „Dance on Ice“ bekannt. Dort galt der 23-Jährige neben Sarah Lombardi als Favorit auf den Sieg.

Zunächst war lediglich von familiären Gründen die Rede. Am Montag meldete sich Bartels mit einem emotionalen Instagram-Post an seine Fans und die Öffentlichkeit. Zur selben Zeit als die Sat.1-Show begonnen hatte, sei sein Vater mit einer schweren Krankheit ins Koma gefallen und in ein Krankenhaus gebracht worden.

„Meinem Vater ging es am Sonntag sehr schlecht. Ich bin ohne zu zögern nach Berlin gereist, um bei ihm im Krankenhaus zu sein“, schrieb Timur Bartels weiter. Am Montag nach der Sendung verstarb sein Vater dann. Dennoch haben beide zuvor noch viele Stunden gemeinsam verbringen können.

„Ein Mensch mit positiven Intentionen und voller Lebensfreude und Optimismus. Meine Stärke habe ich von ihm und es ist auch in seinem Interesse, dass ich heute auf der Premiere von „Club der roten Bänder“ sein werde“, heißt es unter dem Post. Am Montagabend, nur wenige Stunden nach dem Tod seines Vaters, trat Bartels gemeinsam mit seinen Serienkollegen in Köln auf.

Von RND/mkr