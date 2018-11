Guatemala-Stadt

Der Feuervulkan in Guatemala hat etwa 4000 Einwohner in der Umgebung in die Flucht getrieben. Der 3763 Meter hohe Volcán de Fuego schleuderte am Montag rotglühende Steine und Asche aus seinem Krater, teilte die Vulkanologiebehörde mit. Lavaströme und Asche flossen an einer Seite des Berges hinunter. Heißes Auswurfmaterial strömte über Abhänge und in Täler. Über dem Vulkan stand eine fast 7000 Meter hohe Aschesäule.

Zur Galerie Der Volcán de Fuego in Guatemala ist zum zweiten Mal in diesem Jahr ausgebrochen. Tausende Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden.

Die Behörden ließen zehn Gemeinden räumen. Hunderte Einwohner wurden mit Schulbussen in Notunterkünfte gebracht. Der Vulkan mache ständig Geräusche wie eine Eisenbahnlokomotive, erklärten Vulkanologen.

Feuervulkan ist der aktivste in Mittelamerika

Bei einem Ausbruch des Feuervulkans im Juni kamen 194 Menschen ums Leben, mindestens 234 werden vermisst. Hilfsorganisationen sprechen sogar von Tausenden Vermissten. Seit Oktober spuckt der Vulkan wieder mehr Asche und Lava aus. Der Volcán de Fuego ist der aktivste in Mittelamerika.

Von RND/dpa