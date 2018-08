Wacken

Zwei ältere Herren, die auf dem Weg zum Wacken-Festival waren, hat die Polizei in der Nacht zu Samstag aufgegriffen. Sie hätten offenbar Gefallen an dem Festival gefunden, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht – den Heimweg in ein Dithmarscher Altenheim traten die beiden Senioren nur widerwillig an.

Polizisten fielen die beiden Herren gegen 3 Uhr morgens auf, sie waren zu Fuß auf dem Weg zum Festivalgelände in Wacken. In ihrem Zuhause vermisste man die beiden Bewohner bereits, dort wurde schnell der Rücktransport organisiert. Den traten die rüstigen Rentner allerdings nur widerwillig an, so dass ein Streifenwagen das beauftragte Taxi vorsorglich begleitete.

