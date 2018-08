Der Arztberuf stand ursprünglich gar nicht auf der Wunschliste von Dietrich Grönemeyer. Pastor wollte er werden, und auch zu fremden Sprachen und fremden Kulturen fühlte er sich als junger Mensch hingezogen, weshalb er sich zunächst auch für ein Studium der Sinologie und Romanistik entschied.

Mit Ärzten dagegen stand der 1952 in Clausthal-Zellerfeld geborene und in Bochum aufgewachsene Grönemeyer auf Kriegsfuß. Als Kind hatte er schmerzhafte Erfahrungen gemacht: Bis heute erinnert er sich an das peinigende Blutabnehmen mit stumpfen Kanülen. Keiner sei damals auf die Idee gekommen, “bei dieser Prozedur ein freundliches oder beruhigendes Wort zu verlieren“, so Grönemeyer.

Bestenfalls habe er von Ärzten die wenig hilfreiche Bemerkung zu hören bekommen: “Indianer kennen keinen Schmerz.“ Und während er im Behandlungszimmer unter der nach eigenen Worten “traumatischen Prozedur“ litt, mussten die Eltern draußen im Wartezimmer ausharren. So war das damals üblich.

Mit dem “scheinbar herzlosen Geschäft“ eines Mediziners wollte der Sohn eines Ingenieurs und einer Krankenschwester deshalb gar nichts zu tun haben – bis er sich als junger Mann bei der Bundeswehr einer Operation der Nasenscheidewand unterziehen musste. Die zum Stillen der Blutung eingesetzten Tampons riss der Arzt mit einem unbarmherzigen Ruck aus seinen Nasenlöchern heraus. “Ich war, wie es mir damals schien, in die Hände von Folterknechten geraten“, erinnert sich Grönemeyer.

Von da an wuchs bei ihm das Bedürfnis, unnötiges Leid von Patienten abzuwenden. Er studierte von 1976 bis 1982 Humanmedizin an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel, spezialisierte sich auf die Radiologie, erhielt 1996 einen Lehrstuhl an der Universität Witten/Herdecke und gründete schließlich 1997 das interdisziplinär ausgerichtete Institut für Mikrotherapie in Bochum.

Bei diesem maßgeblich von Grönemeyer entwickelten Verfahren spielen interventionelle Radiologie, minimalinvasive Chirurgie und Schmerztherapie zusammen. Angewendet wird die Mikrotherapie vor allem im Kampf gegen Tumore, Bandscheiben- und Gelenkkrankheiten.

Im Rückblick hat Grönemeyer erkannt: “Unter Schmerzen wurde der spontane Entschluss geboren, Arzt zu werden.“ So formuliert er es in seinem in der kommenden Woche erscheinenden Buch “Weltmedizin“ (S. Fischer). Darin geht er der Frage nach, wie sich alternative Heilmedizin und Schulmedizin gegenseitig ergänzen können.

Der eloquente Mediziner nimmt damit einmal mehr sein Lebensprojekt auf: Er sucht nach einer Versöhnung des Arztberufs zwischen traditionellem Heilwissen und Hightech. Denn warum sollen Kräutermedizin, Ayurveda, Schamanenwissen, Tanztherapie und Hochleistungsapparatur sich nicht gegenseitig befruchten?

In seinen zahlreichen Büchern vertritt Grönemeyer diese Idee, dazu gehören “Mein Rückenbuch“ oder “Grönemeyers neues Hausbuch der Gesundheit“. Für Kinder erfand er die Figur des “Kleinen Medicus“. Vom Arzt als “Halbgott in Weiß“ hält er gar nichts. Im Fernsehen bestreitet er eine eigene Sendung: Im ZDF sucht er in “Grönemeyer – Leben ist mehr!“ das Gespräch mit Menschen.

Seit 1977 ist er mit Christa Enste verheiratet. Das Paar hat drei Kinder. Verwechselt wird der Arzt Dietrich Grönemeyer gelegentlich auch – und zwar mit seinem jüngeren Bruder: Das ist Herbert Grönemeyer, Sänger (“Männer“, “Bochum“) und Schauspieler (“Das Boot“). Und wenn der mal gesundheitlichen Rat braucht, dann fragt er nach bei seinem großen Bruder Dietrich.