New York/Paris. Nach dem schlagzeilenträchtigen Raubüberfall ist TV-Starlet Kim Kardashian wieder zu Hause in New York. Die 35-Jährige, die in der Nacht zu Montag von mehreren als Polizisten verkleideten Kriminellen in einem Luxus-Apartment in Paris überfallen wurde, wurde dabei von zahlreichen Bodyguards abgeschirmt.

Ein ehemaliger Kollege der Kardashian-Sicherheitskräfte erhebt derweil ungeheuerliche Vorwürfe. Ex-Bodyguard Steve Stanulis glaubt nicht, dass der Überfall auf die Reality-Show-Schönheit in Paris wirklich stattgefunden hat. Der “New York Daily News” verriet er: „Es würde mich nicht überraschen, wenn sich das Ganze als Publicity-Aktion herausstellen würde. Ich finde es unglaubwürdig, dass die Räuber als Polizisten verkleidet an ihrem Security-Team vorgekommen sind.“

Und wenn es doch stimmen sollte, dann ist für den Ex-Polizisten, der von dem Star-Paar im letzten Frühling gefeuert wurde, Kardashian selbst schuld: „Sie sollte aufhören, auf Snapchat allen zu verraten, wo sie sich aufhalten wird.“

Promis nehmen Kardashian in Schutz

Kardashian wurde bei dem Überfall mit vorgehaltener Waffe bedroht, mit Plastikhandschellen und Klebeband gefesselt und in eine Badewanne gesetzt. Dort soll ihr laut Medienberichten der Mund mit Klebeband zugeklebt worden sein. Nach etwa sechs Minuten war der Überfall vorbei. Eine Freundin von Kardashian, die ein Stockwerk tiefer schlief, hatte den Tumult bemerkt und die Leibwächter alarmiert. Als diese eintrafen, waren die bis zu sechs Täter bereits verschwunden. Zu ihrer Beute gehört demnach auch ein 4,5 Millionen Dollar teurer Ring, den Kardashian von ihrem Ehemann Kanye West bekommen hatte. Insgesamt sollen die Täter Schmuck im Wert von geschätzten neun Millionen Euro erbeutet haben.

Nachdem sich zahlreiche Internetnutzer über den Überfall lustig gemacht hatten, nahmen mehrere Prominente Kardashian in Schutz. Der Moderator und Komiker James Corden schrieb bei Twitter: „Leute, die Witze über Kim Kardashian machen, sollten sich heute Nacht daran erinnern, dass die eine Mutter, eine Tochter, eine Ehefrau und eine Freundin ist. Seid nett oder haltet den Mund.“

Von Dierk Sindermann/zys/afp/dpa/RND/