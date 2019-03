Verden

Die Suche der Polizei nach einer vermissten 15-jährigen Jugendlichen aus Langwedel (Kreis Verden) hat bislang kein Ergebnis gebracht. „Wir haben weiter keinen Kontakt zu ihr“, sagte ein Polizeisprecher in Verden am Donnerstag auf Anfrage. „Es gibt keinen Hinweis auf ihren Aufenthaltsort.“

Das Mädchen mit dem Namen Katharina ist seit dem 12. Februar verschwunden. Am vergangenen Donnerstag bat die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe. Eine Straftat könne nicht mehr ausgeschlossen werden, hieß es.

An jenem Tag hatte es in Verden erstmals Hinweise gegeben: Dort war an zwei Stellen eine Tramperin beobachtet worden, die Katharina ähnlich sah. Dazu hätten sich weitere Zeugen gemeldet, sagte der Sprecher. Es sei aber unklar, ob es die Vermisste war. Die Polizei suche auch im Umfeld des Mädchens weiter nach Hinweisen.

