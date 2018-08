Ines Voitle war zum Zeitpunkt der Geiselnahme von Gladbeck 18 Jahre alt, eine junge Auszubildende. Sie saß mit ihrer Freundin Silke Bischoff in dem Linienbus in Bremen, den die Geiselgangster Hans-Jürgen Rösner und Dieter Degowski vor 30 Jahren in ihre Gewalt brachten. Im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland spricht sie darüber, wie sie mit der Erinnerung lebt.