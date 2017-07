Die Bundesregierung warnt vor einem verheerenden Insektensterben in Deutschland. In Teilen des Landes habe sich der Bestand von Insekten seit dem Jahr 1982 um bis zu 80 Prozent verringert, heißt es in einer Antwort des Bundesumweltministeriums auf eine Anfrage der Grünen, die dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt.