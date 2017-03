Könnern. Planenschlitzer haben auf einem Autobahnparkplatz bei Könnern Markenkleidung im Wert von 127.000 Euro von einem Lastwagen gestohlen. Der Sattelzug war auf dem Parkplatz Saaleaue am Rand der Autobahn 14 über Nacht geparkt. Wie die Polizei mitteilte, müssen die unbekannten Diebe in der Nacht zu Mittwoch die Ruhezeit des Fahrers ausgenutzt haben. Bei der Tat sei die Plane des Sattelaufliegers aufgeschlitzt und alle geladenen Kartons mit der Kleidung einer Outdoor-Marke gestohlen worden. Der LKW-Fahrer bemerkte erst am frühen Morgen die Tat.

Wenn Diebe die Planen von Lastwagen aufschlitzen, ist kaum eine Ware vor ihnen sicher. Was auf Lkw-Anhängern nicht niet- und nagelfest ist, wird mitgenommen. Eine Auswahl:

ZAHNPASTA: 3408 Tuben Zahnpasta klauen Diebe Mitte Dezember 2014 auf einem Parkplatz der A44 bei Zierenberg (Hessen). Sie schlitzen die Plane des Sattelschleppers auf und fingern insgesamt 284 Kartons heraus. Die Polizei beziffert das Diebesgut mit 8500 Euro.

FAHRRÄDER: Aus einem geparkten Sattelzug an der Autobahn 6 nahe Crailsheim (Baden-Württemberg) werden Mitte Juli 2016 Fahrräder im Wert von 50.000 Euro gestohlen - während der Fahrer in der Kabine schläft. Als er nach seinem Auflieger schaut, klafft ein Loch in der Plane und 81 Räder fehlen.

LEGO: Nach seiner Nacht im Führerhaus auf einem Autobahn-Rastplatz der A44 in Werl (NRW) staunt ein Fernfahrer Bauklötze: An einem Morgen Mitte November 2016 entdeckt er, dass auf seinem Lastwagen 19 Paletten mit Legospielzeug im Wert von 95.000 Euro fehlen.

NUTELLA: Süße Beute ergattern Diebe in Niederaula (Hessen) im April 2013. Rund 5000 Kilogramm Nutella entwenden sie vom Anhänger eines Lastwagens, nachdem sie das Schloss des abgestellten Containers aufbrachen. Diebesgut sind Tausende Gläser der süßen Schokocreme mit einem Wert von rund 15 000 Euro.

WINDELN: Ob die Diebe wissen, was sie da wegtragen? Auf einem Rastplatz an der A2 bei Hannover (Niedersachsen) wacht der Fahrer eines Lasters Anfang Mai 2015 durch Geräusche und das Wackeln seines Lkw auf. Er ertappt zwei Männer, wie sie Kartons von seinem Sattelzug räumen und mit einem Lieferwagen fliehen. Die Beute: Windeln im Wert von rund 3500 Euro.

BACKZUTATEN: Auf der A9 an der Rastanlage Frankenwald (Bayern) lassen Unbekannte Ende Februar 2017 rund vier Tonnen Mandeln und Sultaninen mitgehen. Die Täter öffnen unbemerkt die Plane des Lastwagens und laden sieben Paletten mit einem Wert von mehreren Tausend Euro aus.

Von dpa/RND