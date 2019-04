Berlin

Kaum wiederzuerkennen, darin waren sich die Zuschauer einig: Andrea Kiewel schien bei der jüngsten Folge des ZDF-„ Fernsehgartens“ in einen Jungbrunnen gefallen – und daran war nicht nur das überraschend frische Outfit der Moderatorin mit farbigen Blumen oder der knallrote Lippenstift und die stark geschminkten Augen Schuld. Denn normalerweise moderiert die 53-jährige Berlinerin im eher dezentem Look, und um so größer waren am Ende die Fragen.

Wehrstedt Quelle: Rico Rossival

„ Andrea Kiewel – what happened? Hab ich was verpasst?“, fragte sich etwa ein User auf Twitter. Ein anderer schrieb: „OMG! Was hat @AndreaKiewel denn da gemacht?“ Auch auf der Instagram-Seite des Fernsehgartens fragten sich die Follower: „Was ist denn mit Kiwis Gesicht passiert?“

Eine Antwort zu ihrem nahezu jugendlichen Auftritt blieb die Moderatorin bisher schuldig.

Mehr lesen:

Natascha Ochsenknecht kritisiert Spender für Notre-Dame

Von RND