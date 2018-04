Stuttgart

Ein Fahndungserfolg der besonderen Art: Auf dem Stuttgarter Frühlingsfest hat sich eine Besucherin in einen Polizisten verguckt – und seine Kollegen gebeten, für sie Amor zu spielen und ihn zu suchen – mit Erfolg.

Die Verliebte hatte sich der Polizei zufolge über Facebook bei den Beamten gemeldet. „Die Dame hat uns angeschrieben und gesagt, dass sie auf dem Wasen einen Polizisten gesehen und sympathisch gefunden hat“, sagte ein Sprecher. Sie habe sich aber nicht getraut, ihn anzusprechen.

Also fassten sich die Polizisten ein Herz und suchten mithilfe einer Beschreibung der Frau den Mann. „Wir haben den Kollegen gefunden. Gestern Abend hat er sich bei uns gemeldet“, teilte die Polizei dann am Donnerstag auf Twitter mit. „Den Kontakt haben wir hergestellt. In diesem Sinne: Einsatz erfolgreich beendet.“

Dabei sei die Suche gar nicht so einfach gewesen: „Auf dem Wasen sind je nach Tageszeit oder Wochentag bis zu 130 Beamte im Einsatz“, sagte ein Polizeisprecher. Die Dame habe aber genau beschrieben, wo der Gesuchte gestanden habe. Die Ermittler mailten und riefen daraufhin die Dienststellen an, die für den Einsatz infrage kamen.

Details zu den beiden wollte die Polizei nicht verraten. Ob der Mann überhaupt zu haben war, konnte der Sprecher nicht sagen. „Aber ich hoffe mal, dass er auch Single ist, wenn er sich gemeldet hat.“

Von RND/iro/dpa