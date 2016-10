Wedel/Itzehoe. Laut dem Obduktionsergebnis, das der Polizei seit gestern vorliegt, ist massive Gewalteinwirkung auf den Kopf und den Hals der gebürtigen Bolivianerin ursächlich für ihren Tod gewesen. Zum jetzigen Zeitpunkt gehen die Ermittler davon aus, dass der 49-jährige Ehemann seine Partnerin im Zuge eines Streits vom 10. auf den 11. Oktober 2016 getötet und sie vermutlich Stunden später in einem Sack hinter dem Grundstückszaun vergraben hat. Am Samstagvormittag derselben Woche dürfte der Mann dann die Kinder in der Badewanne des eigenen Hauses ertränkt haben.

Das Motiv der grausamen Taten liegt möglicherweise in der Trennungsabsicht der 37-Jährigen.

Bei der Durchsuchung eines benachbarten Grundstücks hatten Polizeikräfte unter Einsatz von Leichenspürhunden am vergangenen Dienstag die Leiche der Frau in einem verwilderten Grünstreifen gefunden. In der Hamburger Rechtsmedizin fand im Anschluss die Obduktion statt.

Weitere Ermittlungen zu dem Geschehen, das zum Tod der Kinder und der Frau geführt hat, dauern weiterhin an.

Von RND/caro