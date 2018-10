+++Teilen! Schluss mit Honeckers Methoden in der ARD!+++ In den ARD-Tagesthemen versuchte ausgerechnet der Kommentator Tim Herden, mich in die Nähe von Gewalttätern zu stellen. Herden startete seine Karriere 1983 beim DDR-Fernsehen, wo man ausschließlich linientreue Honecker-Unterstützer zuließ. Daher ist es ein Skandal, wenn jetzt von den Gebührengeldern ein ehemaliger DDR-TV-Propagandist die stärkste Oppositionskraft im Bundestag diffamieren und gegen sie hetzen darf. Wir vertreten schon jetzt rund 6 Millionen Wähler - Schluss also mit Honeckers Leuten und Methoden in der ARD! Die ganze Sendung (Tagesthemen 22 Uhr) finden Sie hier: http://www.tagesschau.de/multimedia/video/videoarchiv2~_date-20181001.html