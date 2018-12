Leipzig

Viele Menschen sollen ja auf dem Weihnachtsmarkt nur Glühwein kaufen, um an die Tassen zu gelangen. In Leipzig erfreuen sich die Besucher besonders an speziellen Kindertassen. 2018 ist Schnatterinchen, die neunmalkluge Ente aus dem Sandmann, auf den Gefäßen abgebildet. Doch langsam werden die Becher knapp. Erst in der vergangenen Woche wurde der Weihnachtsmarkt eröffnet, doch laut Marktamt ist bereits die Hälfte des Gesamtbestandes an Kindertassen an die Glühweinbuden ausgegeben.

Tassen gehen für 80 Euro weg

Eine solche Knappheit führt dazu, dass Geschäftemacher an der Sammelleidenschaft anderer verdienen wollen. Auf der Verkaufsplattform „Ebay-Kleinanzeigen“ werden für die 0,2-Liter-Keramikbecher bis zu 80 Euro im Sofortkauf aufgerufen – und das ohne Inhalt. Schon in den Vorjahren wurden ähnliche Preise für die Kindertassen des Leipziger Weihnachtsmarktes erzielt.

Wer bereits eine 2018er Schnatterinchen-Tasse zu Hause stehen und keine Verwendung dafür hat: Glühwein-Verkäufer nehmen sie gern für 2,50 Euro zurück.

Von RND/joka