Köln

Banger Abend in Köln: Wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Köln mussten etwa 8000 Menschen am Freitag kurzfristig ihre Häuser verlassen. Erst beim zweiten Entschärfungsversuch und nach einem Großeinsatz der Hilfskräfte konnte der Kampfmittelräumdienst die am Morgen gefundene englische Fünf-Zentner-Bombe unschädlich machen. Gegen 19.13 Uhr gab die Stadt Entwarnung.

Der Evakuierungsradius rund um den Fundort im Stadtteil Braunsfeld - westlich der Innenstadt gelegen - betrug 500 Meter. Der Stadtbahn- und Busverkehr in dem Bereich wurde eingestellt und der Luftraum gesperrt. Etwa 250 Feuerwehr-, Polizei- und Hilfskräfte waren im Einsatz.

Von RND/dpa