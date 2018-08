Berlin

Es ist das Ende einer Ära: Nach mehr als 90 Jahren „Miss Germany“-Wahl wird Deutschlands schönste Frau nicht mehr in Bademode gewählt. Das hat der Veranstalter, die „Miss Germany Corporation“ (MGC) beschlossen und dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) bestätigt.

Es ist eine kleine Revolution in der Modebranche: Bislang war das Präsentieren von Bademode fest in den Wahlvorgang verankert: erst ein kurzes Interview mit der Kandidatin, dann ein Walk in Bademode, anschließend ein Auftritt in Abendkleidung. Warum nun plötzlich die Veränderung?

Nicht die erste Änderung in der Bademode

Ralf Klemmer, Geschäftsführer der 1970 gegründeten „Miss Germany Corporation“ in Oldenburg begründet die Entscheidung so: „Bei der ,Miss Germany‘-Wahl ging es schon immer um das Gesamtpaket. Eine Miss musste nie zwingend die Maße 90-60-90 haben, es haben sich Damen mit ganz anderen Größen beworben.“ Mit diesem Schritt wolle man zeigen, dass das Äußere zwar ein Entscheidungskriterium sei, aber es eben auch stark um die Persönlichkeit gehe. „Und dafür müssen wir niemanden in Bademode sehen.“

Schon einmal gab es eine Veränderung bei der Bademode: Anfang der 80er Jahre entschieden sich die Veranstalter, dass Teilnehmerinnen nicht mehr im Bikini über den Laufsteg laufen müssen, sondern auch Badeanzüge tragen können. Die neue Entscheidung betrifft nicht nur die eine große Wahl, die immer Anfang jeden Jahres im Europapark in Rust stattfindet, sondern auch um die 100 Länder- und Städtewahlen, die die MGC in ganz Deutschland organisiert.

Kimono bei der ersten Vorwahl für 2019

Die erste Vorwahl für die „Miss Germany 2019“, die schon in zwei Wochen stattfindet, bekommt allerdings noch eine abgeschwächte Version: Bei der „Miss Hamburg“-Wahl am 31. August tragen die Bewerberinnen zunächst noch einen Kimono, eine Art schicken Bademantel über der Bademode. Bei der „Miss Bremen“-Wahl am 13. Oktober wird die Bademode dann komplett abgeschafft. Eine Alternative ist bereits ausgearbeitet worden: „Das neue Motto des zweiten Durchgangs wird ,Summerlook‘ sein“, sagt Klemmer. „Die Kandidatinnen können dann zwischen einem kurzen Kleid oder einem Jumpsuit wählen.“

Abschaffung in den USA sorgte für Protest

Einen ähnlichen Schritt hatte es übrigens bereits vor ein paar Monaten in den USA gegeben. Nach Sexismusvorwürfen musste der amtierende „Miss America“-Chef Sam Haskell seinen Hut nehmen – und seine Nachfolgerin Gretchen Carlson, selbst „Miss America“ 1989, entschied: Es ist Zeit, die Bademode abzuschaffen. Zu dem Zeitpunkt hatte die 51-Jährige wohl nicht damit gerechnet, dass in dem eigentlich so konservativen Amerika ein Sturm der Entrüstung los bricht. 22 Vertreter von US-Bundesstaaten, in denen der Wettbewerb stattfindet, unterschrieben eine Petition gegen Carlson, in der sie den Rücktritt des Vorstands forderten. Laut „Newsweek“ folgten vier Mitglieder diesem Aufruf – Carlson aber blieb. Vor wenigen Tagen äußerte sie sich nun zu der Debatte, nannte die Kritiker eine „laute Minderheit“. Die Wahl am 9. September solle wie von ihr geplant ohne Bademode stattfinden.

Wie wird Deutschland reagieren?

Ob es auch in Deutschland Gegenwind geben wird? Bislang unklar. Da die Landes- und Städtewahlen der Miss Germany Corporation alle in der Hand der Firma liegen, ist hier ein Aufschrei unwahrscheinlich. Auch die Sponsoren und Kooperationspartner sollen laut Veranstalter den Schritt unterstützen.

Etwas umstritten scheint die Idee nur in den eigenen Reihen zu sein. Jury-Mitglied Wolfgang Bosbach wollte sich gestern nicht zu der Neuerung äußern. Und auch die amtierende Miss Germany Anahita Rehbein (24) sieht das Thema etwas zwiegespalten. Sie ist somit ja die letzte Schönheitskönigin, die Bademode tragen musste: „Ich finde den Schritt richtig, da es so noch besser gelingen wird, hinter die Fassade der Kandidatinnen zu gucken. Außerdem ist es vielleicht ganz gut, wenn die Teilnehmerinnen sich bei Wahlen in Einkaufszentren nicht so freizügig präsentieren müssen. Auf der anderen Seite ist es auch schade, da Frauen mit einem definierten und trainierten Körper in Bademode besser die Möglichkeit hatten, ihren Körper zu zeigen.“

Von RND/Lena Obschinsky