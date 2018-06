Wiesbaden

Die in Wiesbaden vermisste Jugendliche Susanna ist einem Sexual- und Gewaltdelikt zum Opfer gefallen. Bei der am Mittwoch entdeckten Leiche handele es sich um die sterblichen Überreste der 14-Jährigen aus Mainz, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag in Wiesbaden.

Die Polizei fahndet nun nach einem 20 Jahre alten Flüchtling aus dem Irak. Ali B. steht unter Verdacht, mit dem Verschwinden der Jugendlichen in Verbindung zu stehen. Das Fahndungsbild der Polizei zeigt einen jungen Mann mit Dreitagebart, der Jeans und eine weiße Jacke trägt:

Der 20-Jährige ist auf der Flucht. Die gesamte Familie des Mannes sei am Donnerstag offenbar überhastet abgereist. Sie setzte sich unter falschen Namen über Istanbul ab. B. ist polizeibekannt. Er soll im vergangenen Jahr Frauen beleidigt haben und in eine Schlägerei verwickelt gewesen sein. Später habe er eine Polizistin bespuckt.

Außerdem gibt es einen weiteren Verdächtigen. Der 35-Jährige mit türkischer Staatsangehörigkeit ist bereits gefasst. Beide Männer sollen in einer Flüchtlingsunterkunft gewohnt haben. Der Türke sei bisher nicht polizeilich in Erscheinung getreten sein.

Laut Polizei gab ein 13-jähriger Flüchtling den Ermittlern den entscheidenden Hinweis, den Leichnam zu finden. Demnach habe der Verdächtige B. ihm erzählt, dass Susanna vergewaltigt und getötet wurde.

Susanna war am 22. Mai als vermisst gemeldet worden. Sie war mit Freunden in der Wiesbadener Innenstadt unterwegs gewesen und abends nicht wie abgesprochen nach Hause zurückgekehrt. Laut Polizei hatte die Jugendliche in der Vergangenheit mehrfach die Schule geschwänzt – seit Februar sei sie dort gar nicht mehr erschienen.

Zur Galerie In Wiesbaden ist die Polizei bei der Suche nach einer 14-Jährigen auf eine weibliche Leiche gestoßen.

Nach längerer Suche fand die Polizei dann am Mittwochnachmittag in einem schwer zugänglichen Gelände bei Wiesbaden-Erbenheim eine weibliche Leiche. In der Umgebung des Ortes hatten die Beamten schon in den Tagen zuvor nach der vermissten Jugendlichen gesucht. Die Ermittler gingen aufgrund der Spuren sofort von einem Gewaltverbrechen aus. Sie wollten aber anfangs nicht bestätigen, dass es sich um die vermisste Jugendliche handelte.

Von RND/iro