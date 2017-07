William und Harry bereuen letztes Telefonat mit Diana

London. Die britischen Prinzen William und Harry beschäftigt das letzte Telefongespräch mit ihrer Mutter Diana vor deren Tod bis heute. „Wie anders die Konversation verlaufen wäre, hätte ich die kleinste Ahnung gehabt, dass ihr Leben an dem Abend genommen würde“, sagte Prinz Harry in einer britischen TV-Dokumentation für den Sender ITV, die am Montag ausgestrahlt werden soll. Nicht gewusst zu haben, dass es sich um das letzte Telefonat mit seiner Mutter handelte - damit müsse er nun bis zum Ende seines Lebens klarkommen, erklärte Harry. Dies sei unglaublich hart.

Der ältere Bruder, Prinz William, äußerte sich ähnlich für die Fernsehausstrahlung: „Harry und ich haben uns beeilt mit der Verabschiedung, "bis später", (...) dieser Telefonanruf sitzt fest in meinem Kopf“, erklärte er. Der verheerende Anruf erfolgte an einem Sommertag 1997, an dessen Ende die damalige Prinzessin von Wales, Diana, in Frankreich bei einem Autounfall starb. Die Kinder hatten mit ihren Cousins spielen wollen und waren am Telefon nur kurz angebunden.

Die Dokumentation mit dem englischen Titel „Diana, Our Mother: Her Life and Legacy„ erscheint anlässlich des 20. Todestages von Lady Di am 31. August 1997. William und Harry sprachen erstmals im vergangenen Jahr über den plötzlichen Verlust ihrer Mutter, die Kinder waren damals 15 und 12 Jahre alt.

Neben ihren Arbeiten für Wohltätigkeitsorganisationen, unter anderem ihre Hilfe für Aids-Kranke, dreht sich der Film um Dianas liebenswerte Art sowie ihr oft zu Späßen aufgelegtes Gemüt. „Unsere Mutter war ein Kind, durch und durch. Wenn jemand zu mir sagt "Sie war so viel Spaß, gib' uns ein Beispiel", kann ich nur ihr Lachen in meinem Kopf hören“, sagte Harry.

William berichtete von einer Überraschung der besonderen Art im Alter von 12 oder 13 Jahren, als Diana für ihn nach einem normalen Schultag organisierte, dass er zu Hause von den Topmodels Cindy Crawford, Christy Turlington und Naomi Campbell begrüßt wurde. „Ich lief rot an und wusste nicht, was ich sagen sollte. (...) Ich denke, ich fiel die Treppen auf dem Weg nach oben hoch.“

Von RND/ap