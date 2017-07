Danzig. Der britische Prinz William und seine Frau Herzogin Kate haben am Dienstag das ehemalige deutsche Konzentrationslager Stutthof bei Danzig besucht. Am Montag waren die beiden 35 Jahre alten Royals mit ihren Kindern George (3) und Charlotte (2) von zahlreichen Menschen in Polens Hauptstadt Warschau empfangen worden. Am Dienstag ging es für die Familie ins nordpolnische Danzig, wo noch ein Rundgang durch die Altstadt auf dem Programm stand - eine Chance für zahlreiche Danziger, das Paar zu begrüßen.

Wo sie auftauchen, begeistern sie die Massen: Prinz William und seine Ehefrau Kate besuchen mit ihren Kindern Prinz George (3) und Prinzessin Charlotte (2) Polen und Deutschland. Es ist der erste Besuch des royalen Paares in Deutschland. Zur Bildergalerie

Um William und Kate einen herzlichen Empfang zu bereiten, hatte die Stadt nach eigenen Angaben mehrere tausend britische und Danziger Flaggen vorbereitet.

Zum Abschluss des Danzig-Besuchs sollten William und Kate das Museum der Gewerkschaft Solidarnosc besichtigen. Der polnische Ex-Präsident und Friedensnobelpreisträger Lech Walesa sollte das Paar begleiten.

Am Abend stand die Rückkehr nach Warschau auf dem Plan, von wo es für die Familie Mittwochfrüh weiter nach Deutschland geht. Dort werden die Royals in Berlin, Heidelberg und Hamburg erwartet.

Von dpa/RND