Witwe findet Verlobungsring auf Karotte wieder

Camrose. Ein verlorenen gegangener Verlobungsring ist auf ungewöhnlichem Wege aus der Erde Kanadas zurück an die Oberfläche gekehrt: Die Schwiegertochter der Ring-Besitzerin zog das Schmuckstück mit einer Karotte aus dem Boden in einem Garten in der Provinz Alberta. Der Ring war fest mit der Möhre zusammengewachsen. Die heute 84-jährige Eigentümerin Mary Grams hatte den Ring 2004 während der Gartenarbeit verloren und die Suche nach ihm schließlich aufgegeben.

Ring passt noch immer

„Ich fühle mich erleichtert und glücklich“, sagte Grams nach dem Fund. Sie könne nicht fassen, dass die Karotte tatsächlich durch den Ring hindurch gewachsen sei. Ihrem Ehemann Norman, der vor fünf Jahren starb, hatte sie nie von dem Verlust erzählt. Eine weitere glückliche Wendung: Auch nach all den Jahren, so die Rentnerin, passe ihr der Ring noch immer.

Freut sich über den wieder gefundenen Verlobungsring: Witwe Mary Grams. Quelle: dpa

Tatsächlich ist es nicht das erste Mal, dass ein verschwundener Verlobungsring auf einer Karotte wieder zum Vorschein kommt. Im vergangenen Jahr entdeckte ein Mann im nordrhein-westfälischen Bad Münstereifel sein Schmuckstück bei der Ernte – reingewachsen in eine Möhre, die er im vorhergehenden Frühjahr ausgesät hatte. Der Ring war drei Jahre lang verschollen.

Von RND/ap