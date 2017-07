Los Angeles. Der letzte Wille von Zsa Zsa Gabor ist spurlos verschwunden. Das geht aus einem Dokument des Nachlassgerichts hervor, wie US-Medien berichten. Knapp sieben Monate nach dem Tod der Hollywood-Diva hat ihr Witwer, Prinz Frederic von Anhalt, auch einen Verdacht, wer hinter dem Verschwinden des Testaments steckt: Seine (inzwischen verstorbene) Stieftochter Francesca Hilton.

„Als ich wochenlang jeden Tag und Nacht bei Zsa Zsa im Krankenhaus war, hatte Francesca ungestörten Zugang zur Villa. Sie muss sich das Testament unter den Nagel gerissen haben – um dann ein gefälschtes vorlegen zu können“, meint der 74-Jährige.

Von Anhalt verwaltet den Treuhandfond

Die Konsequenz ist, dass ohne ein gültiges Testament das Erbe des Hollywood-Stars weiterhin im privaten Treuhandfond bleibt. Dessen vom Gericht eingesetzter Treuhänder ist von Anhalt, der sich aus dem Fond dafür monatlich 18 000 Dollar auszahlen soll.

Auch lebt Prinz Hollywood weiterhin in der bereits verkauften Gabor-Villa in Bel Air (sie ist laut Gerichtsdokument 10,9 Millionen Dollar wert), aus der er nach einem Bericht von „TMZ“ im Oktober endgültig ausziehen muss. Das dementiert von Anhalt jedoch: „Ich darf bis zum Juli 2019 bleiben. Ich würde ja gerne ausziehen, das Ding kostet mich monatlich 25 000 Dollar. Aber ich muss vorher noch alles abwickeln und Zsa Zsas Nachlass aus dem Haus katalogisieren.“

Der Prinz will zurück nach Europa ziehen

Von Anhalt hat als Treuhänder bis Dezember Zeit, alle ausstehenden Besitztümer zu verkaufen und in den Treuhandfond aufzunehmen. Darunter sind auch zwei Grundstücke in Europa. „Zsa Zsas Mutter hat ihr ein Häuschen in Monte Carlo und ihre Schwester Eva eine Wohnung in Paris hinterlassen. Die stehen seit Jahren leer und kosten nur Steuergeld.“ Von Anhalt will das Geld aus den Verkäufen allerdings gleich in Europa investieren – für ein eigenes Haus: „Ich will in den nächsten Jahren zurück ziehen oder zumindest hin und her pendeln können.“

Gabor war im vorigen Dezember im Alter von 99 Jahren gestorben. Ihre einzige Tochter, Francesca Hilton, starb bereits im Januar 2015 im Alter von 67 Jahren. Frederic von Anhalt war Gabors achter Ehemann.

