Moskau. Russischen Frauen zeigen gerne, was sie haben. Pelze, Autos, Schmuck – Stolz ist eine liebgewordene Eigenschaft der Ladys. Diese Vorliebe aber ist nun Anastasia Tsirenschikova zum Verhängnis geworden. Die 22-Jährige hatte alles, was es zum Jet-Set-Leben benötigt. Die Studentin machte sich als „Wölfin der Wallstreet“ einen Namen. Eine junge Russin, eigentlich eine Wirtschaftsstudentin aus Moskau, posiert im Internet mit Champagner im Nobelhotel, räkelte sich auf den Motorhauben von Luxuskarossen, ließ sich die Austern im Edelrestaurant schmecken und streichelte gerne Löwen-Babys.

Mit feinem Wein und teuren Austern: Anastasia Tsirenschikova lässt es sich schmecken. Quelle: Instagram

Über die Social-Media-Plattform Instagram („ anastasiahappy“) ließ die Russin die Welt an ihrem Glamourleben teilhaben. Bilder von überall auf der Welt stellt Anastasia Tsirenschikova ins Netz, um ihre Freunde vor Neid erblassen zu lassen. Anscheinend waren aber auch einige Polizisten unter ihren Anhängern, die sich dann irgendwann fragten, wie sich die schöne Brünette dieses Protzleben überhaupt leisten konnte. Immerhin stand sie erst kurz vor dem Abschluss ihres Wirtschaftsstudiums an der russischen Universität Plekhanov in Moskau.

Anastasia Tsirenschikova streichelt ein Löwen-Baby. Quelle: Instagram

Dank der exklusiven Jet-Set-Bilder kamen die Beamten einer fünfköpfigen Betrügerbande auf die Spur. Tsirenschikova, ein 25-Jähriger namens Ortis A., ein Panamese und zwei weitere Geschäftsmänner (29 und 47) halfen Tausenden Unternehmern, ihre Gelder in Übersee in Sicherheit zu bringen – vorbei an der Steuerbehörden. Ihre Belohnung: 2,5 Prozent der Transaktion. Die Schadenssumme soll 140 Millionen Euro betragen haben, meldet die Daily Mail.

Knapp bekleidet im Urlaubsparadies. Quelle: Instagram

Zunächst stritt Anastasia Tsirenschikova ihre Beteiligung ab, brach im Laufe der Verhandlungen aber ein. Die 22-Jährige wird übrigens nicht nur wegen ihrer Steuerbetrügereien zur Verantwortung gezogen. Als die Polizei ihre Wohnung durchsuchte, fand sie Kokain.

An der Luxuspromenade Frankreichs genießt die Betrügerin die Sonne. Quelle: Instagram

Von RND/cab