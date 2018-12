Potsdam

Modedesigner Wolfgang Joop arbeitet in Potsdam-Bornstedt derzeit an seiner Autobiografie – und stellt dabei vor allem seine Heimatverbundenheit in den Vordergrund seines Buches. „So passt alles zusammen – ich bin zurück am Ort meiner Kindheit und kann nun in Worte fassen, was mich zu dem machte, was ich heute bin“, sagt der 74-Jährige der MAZ.

Sein Manuskript nehme er überall mit hin, erzählt er. „Ich schreibe alles mit der Hand. Es sind handgeschrieben bereits 1000 Seiten. Als Zeichner brauche ich den unmittelbaren Kontakt mit dem Blatt vor mir.“ Bereits im Februar 2019 will Joop sein Buch beim Rowohlt-Verlag abgeben – der neue Verlagschef Florian Illies (Autor von „Generation Golf“) wird sein Verleger sein. Mit ihm hat Joop bereits in Potsdam gesprochen.

Mit Lebenspartner und Ex-Frau

Der Modedesigner ist seit Anfang des Jahres zurück in seinem Elternhaus, was er über Jahre aufwendig renoviert und saniert hat. Gegenüber dem Krongut Bornstedt lebt er nun mit seinem Partner Edwin Lemberg, auch Tochter Florentine und seine Ex-Frau Karin leben auf dem Gelände. Im Sommer hatte der Künstler der MAZ gesagt: „Ich fühlte mein Leben lang, dass mein Zuhause woanders ist und es ein Teil meiner Biografie sein wird, nach Bornstedt zurückzukehren“.

